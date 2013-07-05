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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 16:17 BJT

新兴汇市：多数下跌，美国就业数据公布前市况审慎

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 日圆                           100.24     100.00      -0.24     -13.42      86.79
 坡元                           1.2774     1.2739      -0.27      -4.34     1.2219
 台币                           30.218     30.199      -0.06      -3.58     29.136
 韩元                          1142.00    1139.40      -0.23      -6.25    1070.60
 泰铢                            31.14      31.09      -0.16      -1.70      30.61
 菲律宾披索                      43.38      43.43      +0.12      -5.37      41.05
 印尼卢比                      9940.00    9935.00      -0.05      -3.12    9630.00
 印度卢比                        60.45      60.13      -0.53      -9.03      54.99
 马币                           3.1870     3.1828      -0.13      -4.05     3.0580
 人民币                         6.1331     6.1258      -0.12      +1.58     6.2303
 (完)
        
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 (编译 张若琪; 审校 隋芬)
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