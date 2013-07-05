亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，但三周来第二度周线上扬

“我想下周市场将会下跌，因为看不到任何支撑因素，”东京一交易员称。“橡胶库存也很高。支撑水位将在235日圆，阻力位在250日圆。”

中国青岛保税港区橡胶仓库的库存目前估计达341,900吨，低于6月中的350,700吨，及4月末的371,100吨，但仍远高于通常水准的250,000吨。