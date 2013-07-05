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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 16:17 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，但三周来第二度周线上扬

“我想下周市场将会下跌，因为看不到任何支撑因素，”东京一交易员称。“橡胶库存也很高。支撑水位将在235日圆，阻力位在250日圆。”

中国青岛保税港区橡胶仓库的库存目前估计达341,900吨，低于6月中的350,700吨，及4月末的371,100吨，但仍远高于通常水准的250,000吨。

上海期货交易所主力1月期胶 报每吨17,935元人民币，低于周四收盘价18,170元。

新加坡商品交易所近月8月期胶 最新报每公斤223.60美分，下跌1.10美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 侯向明)
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