欧洲个股：汇丰控股拟关闭在韩国的零售银行和财富管理业务

路透香港7月5日 - 汇丰控股 周五表示，计划7月8日起关闭位于韩国的零售银行和财富管理业务。

汇控将寻求监管机构批准，来关闭在韩国的零售业务分支。该行会保留全球银行业务和市场业务，以服务公司客户。

汇控称该决定是全球业务审视的一部分。自2011年5月以来，汇控已在全球关闭或处置52个业务部门。(完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)