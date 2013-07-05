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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 17:21 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌，缴准日银行淡定以对汇市未现大波澜

* 人民币即期收跌，周末购汇多
    * 与离岸市场套利交易或亦推动购汇
    * 国际市场美元盘中全线走高
    * 银行对缴准日做好准备，资金面平稳

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京7月5日 - 人民币兑美元即期 周五收跌，中间价亦小幅回落。隔夜
欧元、英镑兑美元下跌后推升美元指数至一个月高位，人民币离岸市场CNH今日亦受强势美
元打压而下跌。交易员反映，全天购汇偏强，既有周末购汇多的因素，但亦有可能与离岸市
场套利交易有关。
        
    他们并称，今天恰逢银行缴准日，但外汇市场反映平淡。上海某行交易员表示，可能此
前人民币流动性紧张也让银行提高了警惕性，近期应该对资金已经有所控制，资金面较为平
稳。
    
    “今天市场偏空，CNH上行也带动了市场的买盘情绪。”北京一国有银行交易员指出。
    
    交易员指出，最近几天客盘看结购汇比较平均吧，没有明显的方向，即期还是保持振荡
。
    
    不过北京一国有大行交易员指出，今天购汇偏强一些，且有些诡异，“我们猜测是有大
额购汇，也有可能是和离岸市场有套利在做。”

    至于后市方向，交易员称，考虑到中美战略对话在即，人民币或将延续升值预期，但幅
度可能有限。
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.1326        6.1258    -0.11%
                     中间价                6.1790        6.1755    -0.06%
               成交额                     160亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.84% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        68          6.1268    6.1336
               2013年来即期升贬值幅度       1.59%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,205                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:53               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2943/80      6.2950       
                        CNH即期           6.1330/44      6.1284       
    东京汇市美元周五全线走高，此前欧洲央行和英国央行均出乎市场意料，给出明确的温
和政策指导。市场注意力转向关键的美国就业数据报告，其结果将影响美国联邦储备理事会
(美联储/FED)缩减与否刺激举措。 
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进/林高丽)
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