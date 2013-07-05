中国财政：市级政府财政透明度低，财政公开情况欠佳--清华报告

路透北京7月5日 - 清华大学公共管理学院周五发布的2013年中国市级政府财政透明度研究报告称，中国市级政府财政透明的程度很低，即使排序在前30位的市级政府的财政公开情况也远未达到良好披露的水平。

报告称，直辖市政府的财政透明度情况居前，计划单列市政府次之，省会城市政府弱于计划单列市但仍好于其它地级市政府的总体水平。广东省的市级政府在财政公开方面居全国之首，居于中部的安徽省紧随其后，华东发达地区相对滞后。

课题组研究考察中国的全部地级市政府和直辖市政府财政公开情况，由于海南省三沙市新成立不包括在本次评价之内，因此列入本年评价和排序的所以地级城市数量为285个，加上四个直辖城市，总数共有289个城市。

报告称，值得一提的是按全口径财政透明度指标体系排名前十位的城市中，只有鄂尔多斯市政府公开了财政专户的相关数据，而其它所有城市政府都未公开，此外这十个市级政府也未能公开政府性债务当年余额和还款情况。