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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 16:39 BJT

台湾央行：共发行789.15亿台币存单，存单发行余额增6亿

路透台北7月5日 - 台湾央行周五公布，今日共发行789.15亿台币存单，若相较存单到期金额783.15亿，存单发行余额增6亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 757.15

91天期 0.93 18.00

182天期 1.05 14.00

央行上日共发行3,924.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,837.7亿台币。

拆款中心资料 显示，经修正后周四超额准备为41亿台币，累计超额准备为41亿，加计前期1%的超额准备为1,094亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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