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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：7月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月8日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,025.20亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--央行发行364天期存单，金额1,000亿台币。

---------------------------------------------------- (本提存期)

**宽松因素：

--央行存单到期4兆5,980.50亿台币 ：

07/09 726.00亿台币

07/10 80.00亿台币

07/11 3,367.30亿台币

07/12 3,578.00亿台币

07/15 4,022.20亿台币

07/16 1,566.50亿台币

07/17 3,703.00亿台币

07/18 3,896.50亿台币

07/19 1,590.00亿台币

07/22 3,211.50亿台币

07/23 1,260.50亿台币

07/24 678.50亿台币

07/25 2,610.50亿台币

07/26 2,379.75亿台币

07/29 2,728.00亿台币

07/30 4,187.80亿台币

07/31 1,577.00亿台币

08/01 3,959.30亿台币

08/02 858.15亿台币

--国库券到期550亿台币

7/22：财102-1期国库券到期，天期182天，金额250亿台币。

7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

**紧缩因素：

--7/12:财政部发行财102-6期国库券，天期182天期，金额250亿台币，11日标售。

--7/19:财政部发行102甲7期公债，金额300亿台币，年期为二年期，16日标售。

--7/25:财政部发行财102-7期国库券，天期273天期，金额350亿台币，24日标售。

--7/26:财政部发行102甲8期公债，金额300亿台币，年期为20年期，23日标售。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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