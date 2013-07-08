台湾货币市场：7月8日及本提存期资金预期变化一览表

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透台北7月8日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,025.20亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行发行364天期存单，金额1,000亿台币。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期4兆5,980.50亿台币 ：
07/09 726.00亿台币
07/10 80.00亿台币
07/11 3,367.30亿台币
07/12 3,578.00亿台币
07/15 4,022.20亿台币
07/16 1,566.50亿台币
07/17 3,703.00亿台币
07/18 3,896.50亿台币
07/19 1,590.00亿台币
07/22 3,211.50亿台币
07/23 1,260.50亿台币
07/24 678.50亿台币
07/25 2,610.50亿台币
07/26 2,379.75亿台币
07/29 2,728.00亿台币
07/30 4,187.80亿台币
07/31 1,577.00亿台币
08/01 3,959.30亿台币
08/02 858.15亿台币
--国库券到期550亿台币
7/22：财102-1期国库券到期，天期182天，金额250亿台币。
7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--7/12:财政部发行财102-6期国库券，天期182天期，金额250亿台币，11日标售。
--7/19:财政部发行102甲7期公债，金额300亿台币，年期为二年期，16日标售。
--7/25:财政部发行财102-7期国库券，天期273天期，金额350亿台币，24日标售。
--7/26:财政部发行102甲8期公债，金额300亿台币，年期为20年期，23日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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