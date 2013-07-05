台湾汇市：台币因外资汇入实质交易区间走扬，惟美元中期仍看升

* 外资汇入，台币实质成交区间较上日走升 * 国际美元料不因非农就业数据好坏改变升值趋势 * 下周主交投区间暂看30.000-30.100 路透台北7月5日 - 台币兑美元 周五微幅收低，惟排除央行尾盘作价，实质成交区间较上日走升 ，因有外资汇入，且在台股转为买超。不过美国非农就业数据公布在即，市场交投心态审慎。 针对下周台币走势，交易员普遍认为，无论非农就业数据好坏，中期而言，在除了美国、中国以外的主要 国家央行仍偏向宽松措施带动下，国际美元料将维持偏强走势。台币兑美元难脱稳中趋贬格局，实质交易区间 看在30.000-30.100。 “欧洲摆明要维持低利率很久，美元还是看升。”一位外商银行交易员称。 他认为，7、8月份因有上市公司发放现金股利关系，外资在领到股息后通常会汇出，台币本就会因此一季 节性因素偏弱。但若短期因有外资着眼于其他因素汇入，台币也将不至于升破29.90价位。 另一本地银行交易员则称，市场普遍对今晚公布的非农就业数据偏正面看待。再加上欧洲央行强调将持续 维持低利率，甚至不排除有可能降息，种种讯息都支撑国际美元偏强表现。 “如果非农真的不错，下周日圆可能回测103价位，台币有机会向30.200寻求支撑。”该交易员称。 美国将于今晚公布6月非农就业数据，分析师对增幅的预估值介于12.5万至22万之间，预估中值落在16.5 万。 台币终场收低1.9分报30.218，不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.010-30.050，上日 则在30.015-30.065。 外资及陆资今日在台股转为买超50.24亿台币，中止连续四个交易日的卖超，上日修正后为卖超42.20台币 。 台湾央行稍早公布，6月末外汇存底为4,066.06亿美元，自上月的历史新高微幅回落，减少0.1亿美元。央 行称本月外汇存底微幅减少，主因外资汇出抵销外汇存底投资运用所致。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价溢价幅度略为扩大。指标美 元/台币一个月天期 报价落在30.060/30.080左右，上日则收在30.030。 新兴亚洲货币周五多数下跌，周线收低，因在美国6月就业报告公布前，投资人转趋审慎。该数据可能提 供美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激措施时机的线索。韩元兑美元 周五收盘小跌，追随韩 国股市的跌势。 下周重要的数据及事件包括: 周一:德国公布5月工业生产。 周二:中国公布6月CPI。 周三:中国公布6月进出口贸易数据;美联储公开市场委员会(FOMC)公布会议记录。 周四:韩国央行公布利率决议;美国公布一周请领失业金数据。 周五:美国公布6月生产者物价指数(PPI)。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.218 30.199 30.010-30.218 30.210 5.40 4.95 元太外汇经纪公司 30.120 30.100 30.010-30.120 30.074 3.00 2.62 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.035 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.070/-0.035 -0.080/-0.050 (完)