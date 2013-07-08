台湾已公布经济指标--2013/7/8

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 5月 -0.07% -0.8% r 7/23 -- 季调失业率 5月 4.19% 4.19% 7/22 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 6月 +0.60% +0.74% 8/5 -- ) *外汇存底(亿美元) 6月底 4,066.06 4,066.16 8/5 -- 商品出口(y/y) 5月 +0.9% -1.9% 7/8 +2.30% 商品进口(y/y) 5月 -8.0% -8.2% 7/8 -0.02% M2货币总计数(y/y) 5月 +4.32% +3.71% 7/25 -- 外销订单(y/y) 5月 -0.4% -1.1% 7/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季统计 +1.67% +3.97% r -- -- 值 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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