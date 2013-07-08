台湾经济指标预测--7月8日至8月20日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 7月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/8 1600 出口 6月 +2.3% +0.9%(年变动率) * 7月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 4.19% 7/22 1600 外销订单 6月 -- -0.4%(年变动率) 7/23 1600 工业生产 6月 -- -0.07% 7/25 1610 M2年增率 6月 -- 4.32% *8月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 * 8/5 0830 消费者物价 7月 -- +0.60%(年变动率) 指数(CPI) * 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,066.06亿美元 *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 -- -- GDP年增率 第二季概估 -- 1.67%(统计值) 值 -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。