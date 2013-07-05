中国人事： 丁学东获任为中投公司董事长,结束四个多月职位空缺状态

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月5日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司 网站周五宣布，国务院2013年7月3日决定任命丁学东为中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官。中投董事长空缺四个多月后终于尘埃落定。
据中投公司官网介绍，丁学东于1960年出生，经济学博士，教授、博士生导师。历任国家国有资产管理局办公室主任兼人事教育司司长、产权司司长，财政部国有资本金基础管理司司长、农业司司长、教科文司司长，财政部部长助理、副部长，国务院副秘书长。现任本公司董事长兼首席执行官。
自中投前任董事长楼继伟调任财政部部长之后，市场就不断猜测谁将接手中投。继新任政府换届后，中国央行，证监会主席等金融高层相继落实掌舵者，唯有中投的一把手一直空缺，这显示出该职位重要性的同时，也体现了某种程度上是个“烫手的山芋”，谁来承接都是不小的挑战。
作为全球最大主权财富基金，掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。
2007年，中投公司成立。当时中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币，购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为中投公司的注册资本金。而此后，是否对其进行持续的注资，一直没有一个明确的说法。（完） (发稿 沈燕; 审校)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。