更新版 1-中国金融：证监会批准中金所开展国债期货交易，年内有望正式推出

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增细节)
路透北京7月5日 - 中国证监会周五宣布，批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需两个月左右，这意味着国债期货时隔18年之后，有望在年内正式重返中国资本市场。
证监会在新闻稿中称，“目前中国金融期货交易所完成了五年期国债期货的合约设计、规则制定和技术系统测试，并开展了大量的投资者教育工作，推出国债期货前期的各项准备工作基本就绪。”
证监会并称，将会同有关部门统筹国债期货上市前的各项准备工作，上述工作预计需两个月左右。
此前中国证券报报道称，国债期货具体上市时间将由证监会确定，或于9月中旬正式挂牌。
中国债券市场规模正在不断扩大，2012年发行国债约1.39万亿元，当年末国债余额约7.42万亿元，居于亚洲第二、世界第六位，约占国内生产总值(GDP)的14.3%。
从2011年开始，中国国债期货的相关研究便已启动，在经过了交易所内部测试之后，于去年2月13日正式上线仿真交易，并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割。国债期货仿真交易进行一年多以来，总体运行平稳。
**不会冲击股市和货币市场**
此前有市场人士担心，国债期货的推出或造成市场资金分流，从而影响国内股市和货币市场运行，但证监会认为国债期货不会对相关市场运行造成大的冲击。
证监会发言人在例行发布会上表示，国债期货上市不会影响股市政策预期和基本走势，国际市场的实证也表明，上市国债期货对股市的走势影响并不大。
“与股指期货相比，国债期货专业性强，波动小，上市初期参与者规模料有限，今后投资者参与需要一个过程。保证金规模可能比股指期货更低，不会产生明显的分流股市资金的情况，更不会加剧货币市场资金紧张，”他并称。
上海证交所1992年代初推出过中国国债期货交易试点，1995年2月发生327国债期货事件，导致监管收紧，并有证监会于5月宣布暂停交易。
2006年设立的中国金融期货交易所，此前已于2010年推出沪深300股指期货交易。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。