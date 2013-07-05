全球农业：日本称对部分美国西部白小麦的检测未发现转基因品种

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京7月5日 - 日本农林水产省在对国内1万吨美国西部白小麦进行的样本检测中，并未发现转基因作物；不过仍在对另外16万吨白小麦进行检测。
日本在5月暂停进口美国白小麦，此前俄勒冈州一处田地发现未经批准的转基因小麦。
日本政府表示，在完成针对美国作物的调查之前，不会恢复进口美国白小麦，并将要求美国在船货运往日本前进行检查。(完) (编译 洪曦; 审校 许娜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。