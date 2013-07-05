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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 17:33 BJT

全球农业：日本称对部分美国西部白小麦的检测未发现转基因品种

路透东京7月5日 - 日本农林水产省在对国内1万吨美国西部白小麦进行的样本检测中，并未发现转基因作物；不过仍在对另外16万吨白小麦进行检测。

日本在5月暂停进口美国白小麦，此前俄勒冈州一处田地发现未经批准的转基因小麦。

日本政府表示，在完成针对美国作物的调查之前，不会恢复进口美国白小麦，并将要求美国在船货运往日本前进行检查。(完) (编译 洪曦; 审校 许娜)
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