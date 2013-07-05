中国债市：利率互换小涨，基准资金利率跌幅进一步收窄

路透北京7月5日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五小涨。市场人士表示，基准资金利率跌幅进一步收窄后，IRS继续下探的空间被限制，部分机构选择在前期支撑位反向操作。

“IRS有点见底，七天repo fixing(回购定盘利率)没像之前下那么猛，有点稳住了，pay(看多)的兴趣又回来了，”上海一外资银行交易员称。

他进一步指出，一年期3.75%左右的水平或为阶段性阻力位，短期资金预期谨慎心态犹在，IRS曲线斜度修复的空间并不大；调整的过程中，机构加仓的兴趣不大，选择在基本面和政策面进一步明朗前，择机做点小波段。

上海一大型银行交易员则表示，IRS利率向下想象空间有限，总体认为各期限价值均不大，一年期或稍有继续下探空间，五年期的支撑位或在3.7%左右，曲线未来有修复的可能性。

银行间市场周五七天回购利率 继续下行，但跌幅进一步缩窄，隔夜则基本持稳。交易员表示，例行缴准日机构短期资金需求略显活跃，但流动性整体仍维持宽松态势，资金价格总体呈跌势。他们并称，虽说在央行流动性维稳的态势下，国库现金定存等资金投放令未来流动性预期收紧可能性降低，但下周央企分红等干扰因素仍存，机构心态稍显谨慎。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8630/3.9730 3.7500/3.8300 3.7060/3.7910 3.7160/3.8040 3.7413/3.9738

上日 3.9250/4.0325 3.7488/3.8225 3.6988/3.7825 3.6913/3.7800 3.7140/3.9720

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变化 -0.0620/-0.0595 +0.0012/+0.0075 +0.0072/+0.0085 +0.0247/+0.0240 +0.0273/+0.0018

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。