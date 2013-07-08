重温稿-台湾货币市场：短率躺平低位，银行资金欠缺去路相继微降大额存款利率

* 提存期初资金宽松

* 短率躺在区间低位

* 银行资金苦无去路

* 微降大额存款挂牌利率

* 一年期存单得标利率连四月走跌

记者 詹静宜

路透台北7月5日 - 台湾银行间短率周五躺在低位。银行资金调度人士认为，尽管提存期初银行间积极采取负数操作，短券、货币型基金投资部位稍有增加，不过资金去化管道有限，部分银行已相继微降大额存款挂牌利率，下周短率料持续徘徊既有低位区间。

银行资金交易员表示，目前市场关注即将迈入现金股利发放高峰，将使7月份资金分配较显不均，但整体市场资金仍显宽裕，市场预估7月中旬过后，部分发放现金股利的企业若现金不足的话将会预先承作放款或发行短票来筹措现金股利所需的资金。

“股利发放后，钱还在同一个资金池里，只是从谁家跑到谁家!”一位大型官股银行资金调度人士说。

台湾上市柜公司自7月下旬将进入发放现金股利高峰期。据初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电 7月24日的777亿台币。

台湾央行周五宣布，1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.632%，较上月的0.635%微跌0.3基点，已连续四个月度走跌，并为2010年9月得标利率0.624%以来的次低纪录。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为39亿台币，累计至周日超额准备为158亿，加计前期1%的超额准备为1,211亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.384%创两周低位。今日区间暂在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，同于上日%。

**今日发票量持平稍多**

在短票市场方面，大型票券商交易员表示，今天逢周五发票量持平稍多，但仍不足以因应银行间踊跃买票的资金需求，令短票利率成交在区间低位比重略有提高。

银行资金调度人士指出，发票量持续偏少，短票利率表现持平，买票只能少量去化部份资金。

“若发票量持续偏少，短票利率有可能向下探，但要一直往下也不容易!”一位大型票券交易员称。

30天期短票利率主要交投落在0.68%-0.69%，与上日持平，多数票券商月内短票利率成交在0.68%，跨月短票利率则成交在0.69%。

台湾央行周五公布，今日共发行789.15亿台币存单，若相较存单到期金额783.15亿，存单发行余额增6亿台币。

下周央行存单到期总金额为10,776.5亿台币，落点分别为周一3,025.2亿、周二726亿、周三80亿、周四3,367.3亿以及周五的3,578亿。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平上日。市场人士指出，今日投信、寿险及银行询券热度不减，但市场整体券源仍缺，主要均以到期续作为主，利率没有太大变化。

本周RP市场在进入月初后市况大致平稳，利率变动不大。不过资金调度人士预期下周市场资金水位持续宽松，少数证券商及一大型票券商已向客户预告下周将下调公司债承作利率约1个基点，以渐次反应券少钱多现况。

〞这个月有企业发放股利前暂泊RP市场的需求，钱下周还是会多出来，就先预告下调。〞一位大型票券商交易员表示。

市场人士指出，7月份或受企业发放股利影响资金有进有出，但RP市场预期投信申购款及寿险投资配置的需求不减，加上银行端短钱依旧泛滥，市场不须担心资金缺口难以补足，因而仍有向客户议价下调的空间。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64%，大区间在0.64-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投持平在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.67%，与上日相同。一大型票券商向客户预告下周下调公司债高端利率至0.66%。(完)