版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 18:14 BJT

中欧贸易：双方正设法解决光伏产品争端--消息人士

另外一名消息人士称，协议包括对中国产面板设定一个配额，限额内产品在欧盟的售价不得低于在中国的生产成本。分析师表示2012年的成本约为每瓦0.59美元。

第三位消息人士说，根据该协议，超出配额部分的面板将被征收关税，不过具体征收水准和额度仍在讨论之中。(完) (编译 王洋/侯向明; 审校 高琦/沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐