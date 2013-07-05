《路透碳点》广东省发布碳排放限制计划的准则草案

路透北京7月5日 - 中国广东省发布了一项限制碳排放的计划的准则草案，该计划将对广东地区最大型企业中的236家设定有约束力的二氧化碳排放上限，以改善能效和削减温室气体排放。

该限制减排的计划将首先侧重发电、水泥制造、钢铁生产和石化行业。广东省发展和改革委员会资环处副处长陈毅军表示，计划将逐渐扩大覆盖范围，至包括制陶业、纺织业、有色金属、塑料与造纸企业。