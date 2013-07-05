中国证券：证监会称已与MSCI等沟通，将推动把A股纳入国际著名指数

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月5日 - 中国证监会发言人周五表示，近期证监会已与摩根士丹利资本国际公司(MSCI)等国际著名指数编制公司探讨将A股纳入相关指数的技术性问题，下一步将与其共同推进该行动。
MSCI 董事总经理Remy Briand在上月表示，如果中国放宽对其A股投资的限制，中国股票在MSCI新兴市场股指 中的权重可能升至30%，差不多比当前水准翻一倍。
证监会发言人在例行记者会上表示，“从大家的沟通情况看，境外机构投资者对中国A股市场表现出较强的投资愿望。中国资本市场近年来的改革开放措施，也为将A股纳入国际著名指数奠定了基础。”
分析人士预计，如果MSCI把在上海和深圳上市的中国A股纳入其新兴市场股指，将导致中国股市的外资流入规模大幅增加。
“吸引中长期资金投资A股市场，有利于优化市场投资结构，提高投资主体运作水平，促进资本市场稳定发展，这是中国资本市场对外开放的一贯政策，”该发言人表示。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。