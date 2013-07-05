中国证券：证监会称已与MSCI等沟通，将推动把A股纳入国际著名指数

路透北京7月5日 - 中国证监会发言人周五表示，近期证监会已与摩根士丹利资本国际公司(MSCI)等国际著名指数编制公司探讨将A股纳入相关指数的技术性问题，下一步将与其共同推进该行动。

MSCI 董事总经理Remy Briand在上月表示，如果中国放宽对其A股投资的限制，中国股票在MSCI新兴市场股指 中的权重可能升至30%，差不多比当前水准翻一倍。

证监会发言人在例行记者会上表示，“从大家的沟通情况看，境外机构投资者对中国A股市场表现出较强的投资愿望。中国资本市场近年来的改革开放措施，也为将A股纳入国际著名指数奠定了基础。”

分析人士预计，如果MSCI把在上海和深圳上市的中国A股纳入其新兴市场股指，将导致中国股市的外资流入规模大幅增加。