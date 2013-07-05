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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 19:36 BJT

《独家新闻》西班牙银行业当前不需要欧盟进一步援助--文件

这份文件写道，“失业、实质收入和企业偿付能力的负面趋势持续时间若超出当前预期，将加大风险，尤其是较弱的银行。”

文件还表示，如何分摊负担以及可以把多少损失转嫁给投资者存在不确定性，或许也会损害西班牙金融领域稳定性。(完)
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