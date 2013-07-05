国际油市：380-CST燃料油现货价差稳定，受多笔交易支持

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡7月5日 - 亚洲指标级船用燃料油现货价差周五持稳，守住上日录得的涨幅，四笔交易按每吨贴水0.76美元成交。
380-CST燃料油现货价差报贴水0.76美元，较上日的0.75美元基本不变。
过去两个交易日以来，迄今为止有总量16万吨的380-CST燃料油在店头市场交易。交易员预计未来10-15天，店头市场的活动将会进一步升温。
嘉能可向新加坡贸易商兴隆售出8吨380-CST燃料油，基于路透计算，价格为每吨592美元左右。装运期计划为7月25-29日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。