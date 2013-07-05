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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 18:50 BJT

国际油市：380-CST燃料油现货价差稳定，受多笔交易支持

路透新加坡7月5日 - 亚洲指标级船用燃料油现货价差周五持稳，守住上日录得的涨幅，四笔交易按每吨贴水0.76美元成交。

380-CST燃料油现货价差报贴水0.76美元，较上日的0.75美元基本不变。

过去两个交易日以来，迄今为止有总量16万吨的380-CST燃料油在店头市场交易。交易员预计未来10-15天，店头市场的活动将会进一步升温。

嘉能可向新加坡贸易商兴隆售出8吨380-CST燃料油，基于路透计算，价格为每吨592美元左右。装运期计划为7月25-29日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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