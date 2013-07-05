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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 18:50 BJT

东南亚股市：多数上涨，泰国和印尼股市本周跌幅较大

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     425.39       1.77      +0.42      +0.30     424.10
 新加坡                                3169.73      22.61      +0.72      +0.08    3167.08
 马来西亚                              1772.27       0.93      +0.05      +4.93    1688.95
 泰国                                  1441.33      10.45      +0.73      +3.55    1391.93
 印尼                                  4602.81      20.87      +0.46      +6.63    4316.69
 菲律宾                                6500.48      36.22      +0.56     +11.83    5812.73
 越南                                   485.66      -1.56      -0.32     +17.39     413.73
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