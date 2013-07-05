日本经济：逾80%家庭预计未来一年物价上涨，为数年最高比例--央行调查

路透东京7月5日 - 日本央行的一项调查显示，超过80%的日本家庭预计从现在开始的未来一年物价将上涨，为近五年来最高比例。这显示央行通过积极购买资产来实现2%通胀目标的承诺，可能正在改变民众认为经济将持续通缩的观念。

该季度调查含有对日本零售商而言的好消息。家庭对整体经济的信心改善至七年来最高，显示尽管薪资增长乏力，但消费者支出或维系近期涨势。

据央行周五公布的此份家庭调查，超过半数的家庭称感到物价比一年前上涨，该比例为近两年来最高。

在受访者中，80%表示预期一年后物价将高于当前，高过3月调查时的74%，是2008年9月以来最高，当时全球商品价格大涨推高汽油和原油价格。

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称，“很难判断，这次物价预期有多少是受食品和石油成本攀高的影响，有多少是受货币政策政策的影响。不过毫无疑问，更多的家庭预计未来物价上涨。”

新家义贵说道，“随着企业获利增加，薪资明年初可能开始逐渐增长。这意味着(央行货币宽松的)正面效果将逐渐扩散并支撑消费者支出。”

是次调查在5月10日至6月5日之间进行，访查4,000户家庭，有2,273家回应。(完)