中国经济：1至5月信息消费同比增近20%，然营改增后相关企业税负加重--工信部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月5日 - 中国工业和信息化部周五发布数据显示，今年1至5月，中国信息消费规模达1.38万亿元人民币，同比增长19.8%。电子商务累计交易额同比增长46%。家庭宽带接入、网络视频、网络购物、微媒体、手机支付、手机视频等业务已成为信息服务消费的主要增长点。
但新闻稿提到，实施“营改增”将进一步加大有关企业税负，企业反映，目前信息服务业企业利润率不足6%，实施“营改增”后，三大基础运营商利润将下降36.5%，信息服务业和软件业企业将下降20%。
此外，民生领域消费仍处于起步阶段，智慧城市建设大部分仍停留在城市交通、供水排水、电网环保等基础设施，而教育、医疗、社会保障等民生服务的数字化、网络化和信息化明显不足。
工信部数据显示，今年前五月,通信业务收入4,658.8亿元,同比增长8.7%；软件技术服务消费4,590.4亿元，同比25.9%；信息终端产品消费4,019万元,同比增长25.7%。电子商务快速发展，累计交易额40,150亿元,同比增长46%。基础设施投资进一步完善，累计完成固定投资826.5亿元。（完）
(欲参看更多细节，请点选工信部网站 here ) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。