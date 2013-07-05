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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 19:02 BJT

中国经济：1至5月信息消费同比增近20%，然营改增后相关企业税负加重--工信部

路透北京7月5日 - 中国工业和信息化部周五发布数据显示，今年1至5月，中国信息消费规模达1.38万亿元人民币，同比增长19.8%。电子商务累计交易额同比增长46%。家庭宽带接入、网络视频、网络购物、微媒体、手机支付、手机视频等业务已成为信息服务消费的主要增长点。

但新闻稿提到，实施“营改增”将进一步加大有关企业税负，企业反映，目前信息服务业企业利润率不足6%，实施“营改增”后，三大基础运营商利润将下降36.5%，信息服务业和软件业企业将下降20%。

此外，民生领域消费仍处于起步阶段，智慧城市建设大部分仍停留在城市交通、供水排水、电网环保等基础设施，而教育、医疗、社会保障等民生服务的数字化、网络化和信息化明显不足。

工信部数据显示，今年前五月,通信业务收入4,658.8亿元,同比增长8.7%；软件技术服务消费4,590.4亿元，同比25.9%；信息终端产品消费4,019万元,同比增长25.7%。电子商务快速发展，累计交易额40,150亿元,同比增长46%。基础设施投资进一步完善，累计完成固定投资826.5亿元。（完）

(欲参看更多细节，请点选工信部网站 here ) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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