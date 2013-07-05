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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 19:26 BJT

国际油市：布兰特原油涨逾1.5美元，之前埃及宣布苏伊士省进入紧急状态

路透开罗7月5日 - 埃及报纸Al-Ahram报导称，该国军队周五宣布南西奈省和苏伊士省进入紧急状态，此前伊斯兰武装分子攻击了一个机场。

报道援引了第三野战军指挥官Osama Asakar的话报导称，由于受到攻击，上述两省的“战备状态”已经升至最高级。

在事件发生前两天，埃及总统穆尔西被军方推翻。 。

1100GMT，布兰特原油期货上涨逾1.50美元，触及每桶107.34的高位。美国原油期货则触及每桶102.19美元的高点。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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