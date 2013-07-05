国际油市：布兰特原油涨逾1.5美元，之前埃及宣布苏伊士省进入紧急状态

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透开罗7月5日 - 埃及报纸Al-Ahram报导称，该国军队周五宣布南西奈省和苏伊士省进入紧急状态，此前伊斯兰武装分子攻击了一个机场。
报道援引了第三野战军指挥官Osama Asakar的话报导称，由于受到攻击，上述两省的“战备状态”已经升至最高级。
在事件发生前两天，埃及总统穆尔西被军方推翻。 。
1100GMT，布兰特原油期货上涨逾1.50美元，触及每桶107.34的高位。美国原油期货则触及每桶102.19美元的高点。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。