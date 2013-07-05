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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 19:47 BJT

埃及情势：西奈半岛袭击事件后，港口与苏伊士运河正常运营--消息人士

路透开罗/伦敦7月5日 - 两位船运消息人士以及一位苏伊士运河当局主管周五表示：

* 埃及港口和苏伊士运河运营正常，货物运输未受影响

* 在西奈半岛发生袭击事件后，埃及苏伊士运河船运活动未受影响 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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