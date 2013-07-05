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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 19:58 BJT

投行观点：摩根士丹利将美赞臣(Mead Johnson) 评级下调至表现与同业/大盘一致--Theflyonthewall.com

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