国际油市：亚洲柴油裂解价差升至一周高位，受越南和印尼需求提振

路透新加坡7月5日 - 周五亚洲柴油裂解价差攀高至一周高位，行业消息人士表示，因有来自越南和印尼的现货需求，而中国的出口预计继续受限。

知情行业人士称，7月中石化将连续第三个月不出口柴油，且可能在8月亦不出口。

中国在评估国内需求后，通过向一些国营贸易商分配配额来管控柴油出口。一消息人士称，中国当局已经批准了中石化第三季的出口配额，但大多是航煤。

越南PV Oil标购20,000立方米或约1.69万吨高硫柴油，船期为7月末至8月初。

此前该国Petrolimex和Saigon Petro也求购8月柴油。

但一越南消息人士称，这些柴油多数可能被转手卖给邻国而不是用来满足国内需求，越南本土的炼厂Dung Quat很好地满足了国内需求。

上述消息人士称，“多数现货柴油进口招标是为了向老挝和柬埔寨出口，来自Dung Quat的本地供应(对于国内需求来说)很充足。”

熟悉印尼市场的消息人士称，印尼国有Pertamina公司可能买入最初标购数量两倍的柴油，这也提振高硫柴油升水。

上述消息人士称，该公司可能从PV Oil买入60万桶含硫0.35%的柴油，交付日期为7月28日-30日，价格为每桶较新加坡报价升水约1.80美元。(完)

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