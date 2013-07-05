国际油市：亚洲柴油裂解价差升至一周高位，受越南和印尼需求提振

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡7月5日 - 周五亚洲柴油裂解价差攀高至一周高位，行业消息人士表示，因有来自越南和印尼的现货需求，而中国的出口预计继续受限。
知情行业人士称，7月中石化将连续第三个月不出口柴油，且可能在8月亦不出口。
中国在评估国内需求后，通过向一些国营贸易商分配配额来管控柴油出口。一消息人士称，中国当局已经批准了中石化第三季的出口配额，但大多是航煤。
越南PV Oil标购20,000立方米或约1.69万吨高硫柴油，船期为7月末至8月初。
此前该国Petrolimex和Saigon Petro也求购8月柴油。
但一越南消息人士称，这些柴油多数可能被转手卖给邻国而不是用来满足国内需求，越南本土的炼厂Dung Quat很好地满足了国内需求。
上述消息人士称，“多数现货柴油进口招标是为了向老挝和柬埔寨出口，来自Dung Quat的本地供应(对于国内需求来说)很充足。”
熟悉印尼市场的消息人士称，印尼国有Pertamina公司可能买入最初标购数量两倍的柴油，这也提振高硫柴油升水。
上述消息人士称，该公司可能从PV Oil买入60万桶含硫0.35%的柴油，交付日期为7月28日-30日，价格为每桶较新加坡报价升水约1.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。