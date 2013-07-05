国际油市：亚洲石脑油接近三个月高位每吨890美元，受需求畅旺支撑

路透新加坡7月5日 - 周五亚洲石脑油价格收盘接近三个月高位每吨890美元，裂解价差创约两周最高每吨96.43美元，受需求畅旺支撑。

北亚需求旺盛，主要是因为与6月相比，台塑大幅提高7月-8月交付船货购买量。

新加坡一交易员称，“一些人可能会说石脑油需求正在反弹，但是我仍看空未来市场。”

台塑已经计划从9月中旬起至10月末对其年产能103万吨的石脑油裂解装置进行检修。这将减少未来需求。

亚洲汽油裂解价差连续第三个交易日持于每桶12.00美元之上，较一个月前水准高出近8%，受基本面持续强劲支撑。

穆斯林斋月下周开始，通常这标志着中东和印尼的需求高峰季节。

不过当前供应吃紧局面或从8月起开始改善，因台塑的汽油生产装置预计在检修三个月后，在7月10日恢复运行。(完)

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