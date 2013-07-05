国际油市：亚洲石脑油接近三个月高位每吨890美元，受需求畅旺支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡7月5日 - 周五亚洲石脑油价格收盘接近三个月高位每吨890美元，裂解价差创约两周最高每吨96.43美元，受需求畅旺支撑。
北亚需求旺盛，主要是因为与6月相比，台塑大幅提高7月-8月交付船货购买量。
新加坡一交易员称，“一些人可能会说石脑油需求正在反弹，但是我仍看空未来市场。”
台塑已经计划从9月中旬起至10月末对其年产能103万吨的石脑油裂解装置进行检修。这将减少未来需求。
亚洲汽油裂解价差连续第三个交易日持于每桶12.00美元之上，较一个月前水准高出近8%，受基本面持续强劲支撑。
穆斯林斋月下周开始，通常这标志着中东和印尼的需求高峰季节。
不过当前供应吃紧局面或从8月起开始改善，因台塑的汽油生产装置预计在检修三个月后，在7月10日恢复运行。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。