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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 20:21 BJT

埃及情势：军方表示未在苏伊士和南西奈省宣布紧急状态--报载

路透开罗7月5日 - 国有报纸Al-Ahram报导称，埃及军方表示未在苏伊士和南西奈省宣布紧急状态，但在西奈的军队“处于戒备”。(完)
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