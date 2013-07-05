表格：6月加拿大减少400个就业岗位，失业率持于7.1%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月5日 - 加拿大统计局周五公布，6月加拿大减少400个就业岗位，因全职岗位减少数量超过兼职岗位增加数量。
6月失业率持于7.1%。
2013年6月 2013年5月
就业人口变动 -400 +95,000
全职就业 -32,400 +76,700
兼职就业 +32,200 +18,200
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 66.7% 66.7%
路透调查的分析师原本预估6月减少2,500个就业岗位，失业率仍料为7.1%。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。