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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 20:38 BJT

表格：6月加拿大减少400个就业岗位，失业率持于7.1%

路透7月5日 - 加拿大统计局周五公布，6月加拿大减少400个就业岗位，因全职岗位减少数量超过兼职岗位增加数量。

6月失业率持于7.1%。

2013年6月 2013年5月

就业人口变动 -400 +95,000

全职就业 -32,400 +76,700

兼职就业 +32,200 +18,200

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 66.7% 66.7%

路透调查的分析师原本预估6月减少2,500个就业岗位，失业率仍料为7.1%。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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