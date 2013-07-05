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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 20:43 BJT

表格：美国6月非农就业岗位增加19.5万个，超出市场预估的16.5万个

路透7月5日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国6月失业率为7.6%(预估为7.5%)

* 美国6月平均时薪较前月增长0.4%(预估为增长0.2%)

* 6月非农就业岗位增加19.5万个(预估为增加16.5万个)

* 6月民间部门岗位增加20.2万个(预估为增加17.5万个)

* 6月制造业岗位减少0.6万个(预估为持平)

* 6月每周平均工时为34.5小时(预估为34.5小时)

* 6月政府部门岗位减少0.7万个

以下为详细数据(经季节调整):

6月 5月 (前值) 4月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 195 195 175 199 149

失业率(%) 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5

民间非农业部门所有职位所得与工作时间:

6月 5月 (前值) 4月 (前值)

每周平均工时 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5

制造业工时 40.9 40.8 40.8 40.7 40.7

制造业加班工时 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3

平均时薪(美元) 24.01 23.91 23.89 23.89 23.88

(较前月变动,%) 0.4 0.1

民间非农业部门生产职位所得与工作时间:

6月 5月 (前值) 4月 (前值)

每周平均工时 33.7 33.7 33.8 33.7 33.7

平均时薪(美元) 20.14 20.09 20.08 20.07 20.07

(较前月变动,%) 0.2 0.1

非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):

6月 5月 (前值) 4月 (前值)

整体民间产业 202 207 178 188 157

商品生产 8 0 -1 -17 -15

--建筑 13 7 7 -7 -2

--制造 -6 -7 -8 -7 -9

服务提供 194 207 179 205 172

--批发 11.3 8.3 7.9 3.8 3.9

--零售 37.1 26.9 27.7 22.4 19.9

--运输和仓储 -5.1 -6.8 -3.9 6.5 5.9

--资讯 -5 1 3 -9 -7

--金融活动 17 6 4 14 9

--专业和企业服务 53 65 57 69 60

--临时服务 9.5 23.6 25.6 20.8 26.4

--休闲娱乐/酒店餐饮 75 69 43 60 39

政府部门 -7 -12 -3 11 -8

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):

6月 5月 4月

劳动力人口 177 420 210

就业人口 160 319 293

失业人口 17 101 -83

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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