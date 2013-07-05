表格：美国6月非农就业岗位增加19.5万个，超出市场预估的16.5万个

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月5日 - 美国劳工部周五公布：
* 美国6月失业率为7.6%(预估为7.5%)
* 美国6月平均时薪较前月增长0.4%(预估为增长0.2%)
* 6月非农就业岗位增加19.5万个(预估为增加16.5万个)
* 6月民间部门岗位增加20.2万个(预估为增加17.5万个)
* 6月制造业岗位减少0.6万个(预估为持平)
* 6月每周平均工时为34.5小时(预估为34.5小时)
* 6月政府部门岗位减少0.7万个
以下为详细数据(经季节调整):
6月 5月 (前值) 4月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 195 195 175 199 149
失业率(%) 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5
民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
6月 5月 (前值) 4月 (前值)
每周平均工时 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
制造业工时 40.9 40.8 40.8 40.7 40.7
制造业加班工时 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3
平均时薪(美元) 24.01 23.91 23.89 23.89 23.88
(较前月变动,%) 0.4 0.1
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
6月 5月 (前值) 4月 (前值)
每周平均工时 33.7 33.7 33.8 33.7 33.7
平均时薪(美元) 20.14 20.09 20.08 20.07 20.07
(较前月变动,%) 0.2 0.1
非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):
6月 5月 (前值) 4月 (前值)
整体民间产业 202 207 178 188 157
商品生产 8 0 -1 -17 -15
--建筑 13 7 7 -7 -2
--制造 -6 -7 -8 -7 -9
服务提供 194 207 179 205 172
--批发 11.3 8.3 7.9 3.8 3.9
--零售 37.1 26.9 27.7 22.4 19.9
--运输和仓储 -5.1 -6.8 -3.9 6.5 5.9
--资讯 -5 1 3 -9 -7
--金融活动 17 6 4 14 9
--专业和企业服务 53 65 57 69 60
--临时服务 9.5 23.6 25.6 20.8 26.4
--休闲娱乐/酒店餐饮 75 69 43 60 39
政府部门 -7 -12 -3 11 -8
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):
6月 5月 4月
劳动力人口 177 420 210
就业人口 160 319 293
失业人口 17 101 -83
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。