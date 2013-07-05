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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 21:23 BJT

美国金融：短期利率期货交易员预期明年10月FED首次加息

路透7月5日 - 美国短期利率交易员周五预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)首次加息时间料在2014年稍晚，此前6月非农就业岗位增幅超过预估。

就业报告发布后，联邦基金利率期货合约扩大跌势。6月非农就业岗位增加19.5万个。

根据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch，非农就业数据公布后利率期货价格继续显示，交易商预计2014年10月将加息。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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