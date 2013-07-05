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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 22:06 BJT

美国热股：Transdigm Group宣布发放特殊股利，股价上涨逾2%

路透7月5日 - 飞机零件制造商Transdigm Group 宣布发放每股22美元的特殊股利。

该公司亦称，其子公司TransDigm获得9亿美元的增额贷款，且完成发行5亿美元股票。新债利率略低于现有债务。

Transdigm Group股价周五盘初上涨2.19%，报157.06美元。(完) (编译 王冠中; 审校　利棣儿)
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