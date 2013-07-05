即时观点：美国6月非农就业岗位增加19.5万个，增幅高于预期

就业参与率上升是一个正面信号，因为这表明越发强劲的就业市场正在吸引更多人员回流。

民间非农就业岗位成长水平要高于预期，并且先前的数据向上修正。10年期公债收益率一度升至2.66%，接近曾是早前高点的关键支撑位2.665%。伴随着整体上较为强劲的报告，公债市场应声下跌。美联储在9月会议(而非年内稍晚会议)上决定缩减政策的可能性上升。(完)