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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 21:14 BJT

即时观点：美国6月非农就业岗位增加19.5万个，增幅高于预期

CRT CAPITAL GROUP资深公债策略师IAN LYNGEN：

就业参与率上升是一个正面信号，因为这表明越发强劲的就业市场正在吸引更多人员回流。

民间非农就业岗位成长水平要高于预期，并且先前的数据向上修正。10年期公债收益率一度升至2.66%，接近曾是早前高点的关键支撑位2.665%。伴随着整体上较为强劲的报告，公债市场应声下跌。美联储在9月会议(而非年内稍晚会议)上决定缩减政策的可能性上升。(完)

(编译 田建华/洪曦;审校 张涛)
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