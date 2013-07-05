即时观点：美国6月非农就业岗位增加19.5万个，增幅高于预期

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
CRT CAPITAL GROUP资深公债策略师IAN LYNGEN：
就业参与率上升是一个正面信号，因为这表明越发强劲的就业市场正在吸引更多人员回流。
民间非农就业岗位成长水平要高于预期，并且先前的数据向上修正。10年期公债收益率一度升至2.66%，接近曾是早前高点的关键支撑位2.665%。伴随着整体上较为强劲的报告，公债市场应声下跌。美联储在9月会议(而非年内稍晚会议)上决定缩减政策的可能性上升。(完)
(编译 田建华/洪曦;审校 张涛)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。