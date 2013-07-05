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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 22:05 BJT

美国热股：Sarepta Therapeutics与券商达成发股协议，股价盘初下跌

路透7月5日 - 制药商Sarepta Therapeutics 与券商Further Lane Securities达成股票发行协议，将分批发行最高1.25亿美元股票。

Sarepta Therapeutics股价周五盘初下跌1.41%，报39.05美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
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