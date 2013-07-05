美国金融：非农就业报告公布后，利率期货市场显示14年9月可能首次加息

路透旧金山7月5日 - 据在芝加哥商业交易所(CME)的利率期货走势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早于2014年9月就开始上调短期利率，早于多数联储内部官员的预计时间。

美国周五公布非农就业报告后，与美联储关键的短期利率目标相关的合约下跌。

报告公布前，交易员预计2014年10月美联储决策者可能开始首次升息。

据CME Group FedWatch，报告公布后，交易员预计有58%的可能性在2014年9月升息。其使用联邦基金利率期货价格计算未来美联储会议加息的可能性。(完)