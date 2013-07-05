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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 22:06 BJT

美国热股：欧盟和中国正致力解决光伏产品倾销争议，相关个股盘初上涨

路透7月5日 - 知情人士周五称，欧盟和中国正在推进一项协议，以解决双方在中国光伏产品是否在欧洲市场倾销这一问题上的争执，目标是在生产成本之上设定一个最低价格。

受该消息影响，Canadian Solar 股价周五盘初上涨4.81%，报11.98美元。英利绿色能源控股 涨4.22%，报3.46美元。LDK Solar 升3.08%，报1.34美元。Trina Solar 升2.59%，报6.33美元。Suntech Power Holdings 升0.99%，报1.02美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
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