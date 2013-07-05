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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 22:11 BJT

美国热股：SEC提出内线交易诉讼，Onyx股价盘初持平

路透7月5日 - 美国证券交易委员会(SEC)提起诉讼，指控未具名的被告在操作Onyx Pharmaceuticals 买权期权时进行内线交易。

在该交易后，Onyx拒绝了较大对手Amgen 的收购出价。

Onyx股价周五早盘上涨0.88%，报134.70美元。Amgen上升2.07%，报97.78美元。(完) (编译 王冠中; 审校　利棣儿)
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