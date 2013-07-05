版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 22:13 BJT

美国热股：Vivus股价盘初上涨，最大股东推荐的董事会候选人获提名

路透7月5日 - 制药商Vivus 的最大股东First Manhattan称代理顾问服务公司Institutional Shareholder Services建议将其提议的九位董事中的三人列入Vivus董事会候选人名单。

Vivus股价周五盘初上涨0.89%，报12.42美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐