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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 21:46 BJT

美国热股：黑石集团计画收购荷兰卖场开发商，股价盘初上涨

路透7月5日 - 一份完件显示，黑石集团(百仕通) 计画收购荷兰卖场开发商Multi Corporation，此交易将可拓展黑石在土耳其的势力。

黑石股价周五盘初上涨0.83%，报20.68美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
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