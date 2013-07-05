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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 22:14 BJT

美国热股：Goldcrop因森林大火停止金矿项目建设工作，股价挫跌逾5%

路透7月5日 - Goldcorp 周四称，已停止其位于加拿大魁北克省北部Eleonore金矿项目的建设工作，并且开始疏散当地人员，因该地区发生森林大火。

在美国上市的Goldcorp股价周五盘初挫跌5.02%，报23.63美元。(完) (编译 王冠中; 审校　利棣儿)
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