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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 22:01 BJT

美国热股：Sprint与软银合并案排除最后障碍，Sprint股价盘初下跌

路透7月5日 - 知情消息人士称，美国监管机构周三收集最后的表决，核准Sprint 和软银 的合并案，排除了软银取得Sprint控制股权的最后障碍。

Sprint股价周五盘初下跌0.25%，报7.172美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
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