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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 22:03 BJT

美国热股：中国发改委就药品成本调查药企，相关个股盘初走高

路透7月5日 - 中国《证券日报》报导称，中国国家发改委开始对60家药企开展药品成本调查，其中包括葛兰素史克(GSK) 以及中国10家上市药企等。

美国制药大厂默克 亦在受调查之列，其股价周五盘初上涨1.1%，报47.06美元。诺华制药 升0.03%，报70.74美元。Baxter International 升0.52%，报69.76美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
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