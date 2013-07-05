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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 21:45 BJT

美国股市：上涨，6月非农就业数据激励投资者

路透纽约7月5日 - 美国股市周五开盘上扬，之前公布强劲的就业数据显示经济根基牢固。

道琼工业指数 开盘上涨76.16点或0.51%，报15,064.71点；标准普尔500指数 涨7.83点或0.48%，报1,623.24点；Nasdaq指数 上涨17.31点或0.5%，报3,460.984点。

美国市场周四因独立日假期休市。(完)
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