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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 21:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货涨至逾一周高位，市场寄望库存下滑

指标9月棕榈油合约 上涨0.6%，收报每吨2,384马币(林吉特)，略低于日内稍早的高位(亦是6月26日迄今高点)2,387林吉特。

总体成交量为35,387口，与均值35,000口颇为接近。

本周棕榈油价格收高1.7%，为四周来首次上涨，因市场预期库存将下降，且7月1-10日间需求将会上涨。

不过交易商表示，斋月过后的需求走弱以及产量增加，料令棕榈油价格承压。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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