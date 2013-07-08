更正-金属期市：期铜连跌第二天，因美国公布强劲就业数据后美元走强(7月5日)

(更正：因英文原文有误，修改内文第二段及倒数第二段的期铜、期锌及期镍收盘价)

* 美元兑欧元触及约六周高位

* 美国6月就业岗位增加19.5万个，超过预期

* 数据显示，6月投资者抛售商品上市交易产品

路透伦敦7月5日 - 期铜周五连跌第二日，因数据显示美国6月就业岗位增幅超预期后，美元走强，以及市场担忧中国和欧洲经济成长前景。

LME三个月期铜 收报每吨6,789美元，下跌超过2%，周四收报6,950美元。稍早触及日低6,730美元。

其他金属也大幅走低，期镍跌至四年低位。

美元扩大涨幅，兑欧元触及约六周高位，因美国公布的非农就业数据良好。美元走强使持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本增加。

6月美国非农就业岗位增加19.5万个，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍将按计划在今年稍后缩减刺激计划规模。

INTL FCStone的分析师Edward Meir表示，尽管数据对美元有利，但金属市场仍因经济成长和金属需求前景的不确定性而承压。

近期全球最大铜消费国中国公布的疲弱经济数据引发市场担忧铜需求前景。

在欧洲央行总裁德拉吉周四表示区内成长风险仍偏向下行后，对欧洲经济体质的担忧也重压金属价格。

数据显示，6月投资者净卖出商品上市交易产品(ETP)，之前美联储暗示将缩减刺激规模。

其他金属方面，三个月期镍 收报每吨13,305美元，周四收报13,825美元，稍早触及2009年5月末以来最低13,298美元。三个月期锡 收报每吨18,850美元，周四报20,000美元。三个月期锌 从周四收盘价1,861美元回落至1,841美元。