美国股市：道琼工业指数收升0.98%，NASDAQ指数上涨1.04%

路透纽约7月5日 - 美国股市周五在交投震荡中收涨，此前强劲的美国就业数据直指经济不断增强，且投资人暂时没有理会对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能早至9月开始缩减刺激计划的忧虑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升147.29点，或0.98%，至15,135.84点；标准普尔500指数 攀升16.48点，或1.02%，至1,631.89点；Nasdaq指数 收涨35.71点，或1.04%，至3,479.38点。