重发-中欧贸易：中国与瑞士签署欧洲大陆国家首个自贸协定，零关税比例高

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(重发以更新背景)
路透北京7月6日 - 中国与欧洲大陆国家达成首个自由贸易协定。新华社周六报导称，中国与瑞士当日在北京正式签署两国间自由贸易协定。
中国商务部部长高虎城介绍称，中瑞自贸协定零关税比例高。协定生效后，瑞方将对中方99.7%的出口立即实施零关税，中方则将对瑞方84.2%的出口最终实施零关税。
“如果加上部分降税的产品，瑞士参与降税的产品比例是99.99%，中方是96.5%。这大大超过一般自贸协定中90%的降税水平。”他说。
中国是瑞士在亚洲的第一大贸易伙伴，瑞士是中国在欧洲的第八大贸易伙伴。2012年中瑞双边贸易额为263.1亿美元，今年前五个月双边贸易规模达到228.9亿美元，同比增长114.2%。截至今年5月，瑞士累计对华投资52亿美元。
此外，中国还在致力加入TPP(泛太平洋伙伴关系协议)。TPP目前共有12个成员国，覆盖全球50%的GDP(国内生产总值)，达成的是包括所有商品和服务在内的综合性自由贸易协议。而国务院常务会议近日原则通过的《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》，是中国加入TPP谈判中重要的一环。 (完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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