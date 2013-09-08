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亚洲 | 2013年 9月 8日 星期日 09:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             80.55      -2.29      -2.76    1951182
 搜狐                             66.37      +0.41      +0.62     532205
 网易                             73.46      +1.25      +1.73     631592
 百度                            135.67      +2.68      +2.02    5224211
 亚信科技                         11.54      +0.00      +0.00      71526
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     17.01      -0.17      -0.99    1563483
 联电                              2.01      +0.02      +1.01     243227
 日月光                            4.59      +0.00      +0.00     132023
 矽品精密                          5.74      +0.05      +0.88     512013
 和信超媒体                        1.00      +0.01      +1.01      14788
 友达                              3.80      -0.04      -1.04     147011
 中华电信                         31.71      +0.10      +0.32      22438
 台湾国际航电                     41.77      -0.42      -1.00    2081972
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         55.78      +0.55      +1.00     192570
 中国联通                         15.54      -0.10      -0.64     143994
 中国电信                         53.64      -0.14      -0.26      12656
 中芯国际                          3.71      -0.05      -1.33      69161
 电讯盈科                          4.43      +0.03      +0.73       1992
 (完)

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