《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

标题新闻：山东黄金矿业就收购加拿大Barrick Gold阿根廷Valadero金矿50%股权进行深入磋商－消息
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 80.55 -2.29 -2.76 1951182 搜狐 66.37 +0.41 +0.62 532205 网易 73.46 +1.25 +1.73 631592 百度 135.67 +2.68 +2.02 5224211 亚信科技 11.54 +0.00 +0.00 71526 台湾 台湾积体电路 17.01 -0.17 -0.99 1563483 联电 2.01 +0.02 +1.01 243227 日月光 4.59 +0.00 +0.00 132023 矽品精密 5.74 +0.05 +0.88 512013 和信超媒体 1.00 +0.01 +1.01 14788 友达 3.80 -0.04 -1.04 147011 中华电信 31.71 +0.10 +0.32 22438 台湾国际航电 41.77 -0.42 -1.00 2081972 香港 中国移动 55.78 +0.55 +1.00 192570 中国联通 15.54 -0.10 -0.64 143994 中国电信 53.64 -0.14 -0.26 12656 中芯国际 3.71 -0.05 -1.33 69161 电讯盈科 4.43 +0.03 +0.73 1992 (完)
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路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。