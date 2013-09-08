拉美汇市：美国就业数据推升拉美货币，墨西哥披索创近三个月最大涨幅

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透里约热内卢9月6日 - 拉美货币周五上扬，美国公布就业数据逊于预期，市场由此认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能延迟缩减刺激计划。
墨西哥披索录得近三个月来最大涨幅，此前报告显示美国8月非农就业岗位增加16.9万个，低于分析师预估的18万个。
披索还受益于墨西哥央行周五的降息决定。该央行下调利率至纪录低位3.75%，旨在提振迟滞的经济成长。
虽然利率下降通常削弱投资者胃纳，但市场似乎欢迎墨西哥央行的决定，视其为决策层认真应对经济放缓的信号。
披索兑美元上涨1.61%至13.1700披索，创6月初以来最大单日涨幅，且升至8月来最高位。
巴西雷亚尔兑美元 涨0.84%至2.3035雷亚尔，此前数据显示巴西8月通胀率降至八个月最低。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 王冠中)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)