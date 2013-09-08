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债券 | 2013年 9月 8日 星期日 10:59 BJT

拉美汇市：美国就业数据推升拉美货币，墨西哥披索创近三个月最大涨幅

路透里约热内卢9月6日 - 拉美货币周五上扬，美国公布就业数据逊于预期，市场由此认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能延迟缩减刺激计划。

墨西哥披索录得近三个月来最大涨幅，此前报告显示美国8月非农就业岗位增加16.9万个，低于分析师预估的18万个。

披索还受益于墨西哥央行周五的降息决定。该央行下调利率至纪录低位3.75%，旨在提振迟滞的经济成长。

虽然利率下降通常削弱投资者胃纳，但市场似乎欢迎墨西哥央行的决定，视其为决策层认真应对经济放缓的信号。

披索兑美元上涨1.61%至13.1700披索，创6月初以来最大单日涨幅，且升至8月来最高位。

巴西雷亚尔兑美元 涨0.84%至2.3035雷亚尔，此前数据显示巴西8月通胀率降至八个月最低。(完)

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